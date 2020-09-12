В Совфеде не верят во влиятельность Дании по проекту «Северного потока — 2»

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал слова премьер-министра Дании Метте Фредериксен о газопроводе «Северный поток — 2».

Он уверен, что датские власти выступают против под давлением США.

«Мы помним, что Дания долго не согласовывала маршрут, который проходил через ее территориальные воды. Я думаю, что от ее выступления мало что зависит», — приводит слова сенатора RT.

Джабаров подчеркнул, что окончательное решение зависит от позиции Германии, которая заинтересована в строительстве нового газопровода.

«В нем заинтересованы немцы, которые весьма прагматично подходят к подобным вопросам», — сказал член Совета Федерации.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального страна должна пересмотреть свою позицию по «Северному потоку — 2».