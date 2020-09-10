Татарстан оценит опыт кемеровского «Центра передового земледелия»

Фото: пресс-служба АО "Аммоний"

Как стало известно «Реальному времени», сегодня на Менделеевском заводе удобрений АО «Аммоний» высадился десант из республиканских чиновников во главе с заместителем премьер-министра — министром сельского хозяйства и продовольствия РТ Маратом Зяббаровым.

Среди лиц, сопровождавших главу Минсельхозпрода, были замечены его заместитель Ильдус Габдрахманов, а также замминистра промышленности и торговли РТ Алексей Савельчев и гендиректор АО «Рацин» Денис Самодуров. Во встрече также участвовал глава Менделеевского района Валерий Чершинцев. Как уточнили нашему изданию в пресс-службе АО «Аммоний», гостям устроили обзорную экскурсию по заводу, во время которой рассказали о перспективах развития и модернизации производства минеральных удобрений.

В ходе рабочего визита Марата Зяббарова на предприятии состоялось совещание на тему применения жидких комплексных минеральных удобрений. На нем по видеоконференцсвязи с презентацией выступил гендиректор кемеровского ООО «Центр передового земледелия» Рамиль Мужбатуллин. Это «дочка» крупнейшего производителя азотных удобрений кемеровского АО «Азот» Романа Троценко, который стал инвестором Менделеевского завода удобрений.

Основным направлением деятельности КАО «Азот» как раз и является реализация жидких минеральных удобрений. Считается, что последние существенно повышают урожайность сельскохозяйственных культур, тем самым увеличивая прибыльность растениеводства.

В частности, «Центр передового земледелия» проводит для сельхозпроизводителей агрохимическое обследование почвы, разрабатывает систему питания и защиты растений и выдает рекомендации по внесению удобрений, в том числе с помощью специализированной техники.

Компания под руководством Мужбатуллина уже на протяжении трех лет применяет на практике технологии КАС (карбамидно-аммиачная смесь). В ходе встречи речь шла и о возможности демонстрации технологий «Центра передового земледелия» в реальных полевых условиях в нашей республике, в том числе на Дне поля в Татарстане в 2021 году, с тем, чтобы использовать у себя накопленный в Кемерово опыт эффективного применения минеральных удобрений.



Ранее Минпромторг Татарстана и «Азот» Романа Троценко подписали соглашение по «Аммонию».