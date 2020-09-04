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В казанском центре «Сайдаш» откроется выставка «Кладези народного творения»

01:28, 04.09.2020
В казанском центре «Сайдаш» откроется выставка «Кладези народного творения»
Фото: kzn.ru

В субботу, 5 сентября, в казанском культурном центре «Сайдаш» откроется выставка «Кладези народного творения».

Посетители смогут увидеть предметы, созданные современными мастерами-художниками в техниках кожаной мозаики, золотного шитья, художественной керамики, лозоплетения, художественной вышивки, художественной обработки дерева, ткачества, а также национальные костюмы, которые собирались во время экспедиций.

Выставка откроется в 11:00. Организаторы мероприятия - управление культуры исполкома Казани и центр изучения фольклора и развития промыслов «Сафьян» при поддержке Российского фонда культуры, передает пресс-служба мэрии города.

С 11 сентября в Казанском кремле откроется выставка «Родник любви и вдохновения», посвященная 100-летию ТАССР.

ОбществоКультура Татарстан
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