В казанском центре «Сайдаш» откроется выставка «Кладези народного творения»

В субботу, 5 сентября, в казанском культурном центре «Сайдаш» откроется выставка «Кладези народного творения».

Посетители смогут увидеть предметы, созданные современными мастерами-художниками в техниках кожаной мозаики, золотного шитья, художественной керамики, лозоплетения, художественной вышивки, художественной обработки дерева, ткачества, а также национальные костюмы, которые собирались во время экспедиций.

Выставка откроется в 11:00. Организаторы мероприятия - управление культуры исполкома Казани и центр изучения фольклора и развития промыслов «Сафьян» при поддержке Российского фонда культуры, передает пресс-служба мэрии города.

С 11 сентября в Казанском кремле откроется выставка «Родник любви и вдохновения», посвященная 100-летию ТАССР.

