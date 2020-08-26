В казанском Кремле откроется выставка татарских художников, посвященная 100-летию ТАССР

С 11 сентября в Казанском Кремле заработает выставка «Родник любви и вдохновения», посвященная 100-летию ТАССР. Об этом сообщает мэрия Казани.

В выставочном зале «Манеж» выставят картины татарских художников из России и Средней Азии. Будут представлены как современные работы, так и наследие XX века из коллекции Фонда поддержки и развития научных и культурных программ им. Ш. Марджани.

Гости и жители Татарстана смогут посетить выставку с 12 сентября.

Напомним, что 21 августа на территории Казанского Кремля открылась выставка «Первые лица республики», посвященная 100-летию ТАССР.

