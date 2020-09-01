Samsung представила смартфон с гибким экраном

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Samsung представила смартфон с гибким экраном Galaxy Z Fold2.

Новый гаджет поступит в продажу в России 18 сентября и будет доступен в двух цветах — черном и бронзовом. Предзаказ начнется с 1 сентября. Стоимость Galaxy Z Fold2 составит 179 990 рублей.

Смартфон имеет 6,2-дюймовый внешний экран Infinity-O, с помощью него пользователь может смотреть контент, не раскрывая гаджет. Второй, основной 7,6-дюймовый дисплей имеет частоту обновления 120 Гц. Основной экран сделан из ультратонкого стекла Ultra Thin Glass. Внутри зазора между шарниром и корпусом Galaxy Z Fold2 есть микрощетки, которые предотвращают попадание пыли и мелких частиц под дисплей. Также у гаджета есть двойные динамики с усовершенствованным стереоэффектом и более четким звучанием.

Смартфон имеет 10-мегапиксельную селфи-камеру и 12-мегапиксельную тройную основную камеру. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч с режимом быстрой проводной и беспроводной зарядки, процессор Snapdragon 865+. Операционная система смартфона — Android 10. Оперативная память составляет 12 ГБ, объем памяти — 256 ГБ, передает «РИА Новости».

В начале августа Samsung Electronics представила новые смартфоны серии Note, планшеты Tab S7, смартфон с гибким экраном Galaxy Z Fold2, а также часы Galaxy Watch3 и беспроводные наушники с костной проводимостью Galaxy Buds Live.

