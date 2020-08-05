Samsung представила новые модели смартфонов, планшет и часы

Компания Samsung Electronics представила новые смартфоны серии Note, планшеты Tab S7, смартфон с гибким экраном Galaxy Z Fold2, а также часы Galaxy Watch3 и беспроводные наушники с костной проводимостью Galaxy Buds Live.

Так, у смартфона с гибким экраном Galaxy Z Fold2 появились два безграничных дисплея Infinity-O с практически невидимыми рамками — 6,2-дюймовый внешний и 7,6-дюймовый внутренний. Устройство выполнено в двух цветах — черном и бронзовом. Отметим, что этот телефон пока не доступен в России.

В смартфонах серии Galaxy Note20 разработчики улучшили электронное перо S Pen — теперь ему доступно пять новых жестов, которые призваны упростить навигацию между приложениями.

В Notes появились функции автосохранения текста и синхронизации заметок с планшетом или компьютером. Смартфоны Galaxy Note20 будут синхронизироваться с компьютерами на базе ОС Windows: теперь пользователь сможет отправлять сообщения, управлять уведомлениями, совершать и принимать звонки с компьютера.

Кроме того, до конца года владельцы гаджетов смогут запускать несколько приложений на экране ПК с Windows 10. Также смартфоны Galaxy Note20 и Note20 Ultra будут представлены в новом бронзовом цвете. В России устройства будут продаваться по цене от 79 990 рублей за Note20 до 119 990 рублей за Note20 Ultra с модулем 5G.

У планшетов Galaxy Tab S7 и Tab S7+ появился новый процессор и большой дисплей — 11 дюймов и 12,4 дюйма соответственно, с частотой обновления до 120Гц. Стоить они будут от 57 990 рублей за Wi-Fi версию Galaxy Tab S7 до 79 990 рублей за LTE версию Galaxy Tab S7+.

Умные часы Galaxy Watch3 стали сочетать в себе функции фитнес-трекера и health-трекера: они могут измерять уровень кислорода в крови, артериальное давление и показания электрокардиограммы. При этом при возникновении возможной травмы часы предложат пользователю отправить оповещение четырем предварительно указанным контактам.

Беспроводные наушники Galaxy Buds Live получили 12-миллиметровый динамик и басовый канал для глубокого и насыщенного звучания. В них появилась адаптивная система из трех микрофонов и встроенный вибрационный датчик, и они имеют функцию шумоподавления.

В России новинки поступят в продажу 21 августа, передает «РИА Новости».

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