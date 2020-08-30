Синоптики Татарстана предупредили о тумане

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Синоптики Татарстана предупредили жителей республики об ухудшении погоды. Ночью и утром 31 августа ожидается туман.

Ранее в Гидрометцентре РТ уже дали прогноз до середины предстоящей недели. По предварительным данным в понедельник и вторник осадков не будет, а температуры орстанутся высокими: от 25 до 30 градусов жары.

Профессор КФУ Юрий Переведенцев также рассказал, что начало сентября в республике будет теплым. Температура воздуха будет на 4-5 градусов выше нормы.