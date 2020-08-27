Синоптики Татарстана прогнозируют жаркую погоду и грозы в ближайшие дни

Синоптики Татарстана составили прогноз на ближайшие пять дней. Согласно ему в пятницу и субботу в республике пройдут дожди, местами с грозами, воскресенье также обещает быть дождливым

В пятницу, 28 августа на территории республики пройдет активный атмосферный фронт местами с кратковременными грозовыми дождями, возможен град. Сила ветра может достигать 15-20 м/с. Температура же сохранится на уровне 25-30 градусов жары.

В субботу, 29 августа, метеорологи также прогнозируют дожди, местами с грозами. Температура будет колебаться от +22°С до +27°С.

Вероятность дождей сохранится и в воскресенье, 30 августа. Днем воздух прогреется до 21-26 градусов по Цельсию.

Предварительный прогноз на понедельник и вторник говорит о сохранении жаркой погоды от +25°С до +30°С. 31 августа осадков не ожидается, а 1 сентября местами пройдут дожди, возможны грозы.