Умерла двукратная чемпионка мира по волейболу Крашенинникова

Ушла из жизни двукратная чемпионка мира и Европы по волейболу Алиса Крашенинникова, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Причины смерти остаются неизвестными. Крашенинниковой было 87 лет.

«Не стало замечательной, талантливой спортсменки поколения победителей, человека умного, доброго, душевного, честного, принципиального, не боявшегося отстаивать свою точку зрения перед любыми спортивными авторитетами. Невосполнимая утрата. Наша скорбь велика. Будем помнить», — говорится в сообщении.

Крашенинникова заслуженный мастер спорта СССР. Она долгие годы выступала за ленинградский «Спартак» и сборную СССР, в составе которой дважды становилась чемпионкой мира (1956 и 1960 гг), а также чемпионкой Европы (1958 и 1963 гг), Международных дружеских спортивных игр молодежи (1955 и 1957 гг).