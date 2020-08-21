Гендиректор «Уфы» Шайбеков — о выкупе Данченко, возможном уходе Неделчару и продаже Урунова в «Спартак»

Гендиректор «Уфы» Ринат Шайбеков раскрыл детали работы клуба на трансферном рынке в нынешнем сезоне. По его словам, уфимцы обладают скромным бюджетом и не смогут позволить себе выкупить защитника Олега Данченко у «Рубина».

— Какие позиции «Уфа» будет усиливать?

— Все. Планируем новичков в каждую линию. Кроме вратарской.

— Уже арендован у «Рубина» защитник Олег Данченко. Якобы в его контракте есть сумма выкупа — 1 миллион евро. «Уфа» разве способна столько заплатить?

— За такие деньги мы еще никого никогда не покупали, — сказал Шайбеков.

При этом гендиректор «Уфы» отмечает, что при достойном предложении клуб может расстаться с любым футболистом. В том числе с защитником Йонуцем Неделчару, которым интересуются команды из европейских чемпионатов уже с прошлого года.

— Неделчару покидает «Уфу»?

— Если поступят интересные предложения — мы их рассмотрим. Любой из «Уфы» может уйти, если будет достойный оффер.

— По Урунову: СМИ пишут, что Остон обошелся «Спартаку» в 1,5 млн евро. Это правда?

— Неверная информация. Я не имею права раскрывать подробности сделки, но она была выгодна для нашего клуба. Были ли по нему предложения из других российских команд? Да, — отметил Шайбеков.

Напомним, после ухода Шамиля Газизова с поста генерального директора «Уфы» в руководстве уфимского клуба произошли перестановки.

В нынешнее трансферное окно команда из столицы Башкортостана рассталась с лидерами — полузащитниками Даниилом Фоминым и Остоном Уруновым.