ООО «ТАИФ-НК АЗС» ребрендировало очередную автозаправку
В рамках масштабной программы ребрендинга ООО «ТАИФ-НК АЗС» продолжает обновлять дизайн автозаправочных станций. В августе компания в новом формате открыла АЗС, расположенную по адресу: Казань, Мамадышский тракт, 2.
Окончательный переход всех 220 АЗС под единый бренд ООО «ТАИФ-НК АЗС» планирует завершить в течение ближайших нескольких лет.
— Мы уделяем внимание не только качеству топлива, но и совершенствуем стандарты качества обслуживания клиентов. Сегодня современная АЗС — это не просто место, где можно заправиться, а место, где можно отдохнуть от дороги, перекусить, купить необходимые товары для автомобиля, — говорит коммерческий директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин.
В настоящее время ООО «ТАИФ-НК АЗС», объединившее под своим крылом автозаправки брендов «ТАИФ-НК», «Татнефтепродукт» и «Автодорстрой», продолжает плановую работу по приведению АЗС к единому бренду и фирменному стилю. В сети АЗС последовательно увеличивается количество магазинов, расширяется ассортимент сопутствующих товаров. АЗС становится не просто заправкой, а полноценным ретейл-объектом.
На всех автозаправочных станциях ООО «ТАИФ-НК АЗС» реализуется только качественное топливо. Все нефтепродукты поступают на АЗС напрямую с нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК». Кроме того, на 35 станциях реализуется сжиженный газ производства ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Для удобства потребителей на всех автозаправочных станциях сети «ТАИФ-НК АЗС» действует дисконтная программа моментальных скидок «Альтернатива». Держатели карт «Альтернатива» могут получить скидку 3% на все виды топлива.
Напомним, ранее «Реальное время» сообщало о ребрендинге автозаправочной станции сети «ТАИФ-НК АЗС» на улице М. Салимжанова, 29.
Партнерский материал
Справка
ТАИФ-НК АЗС — крупнейшая сеть автозаправочных станций в Республике Татарстан. Компания также представлена в соседних регионах — Удмуртии, Чувашии, Кировской, Самарской и Ульяновской областях. Качественное топливо на все АЗС сети поступает напрямую с нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК». Действует удобная система безналичных расчетов для юридических лиц с возможностью заправки служебного транспорта на АЗС по всей России.
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