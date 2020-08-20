ООО «ТАИФ-НК АЗС» ребрендировало очередную автозаправку

Фото: ООО «ТАИФ-НК АЗС»

В рамках масштабной программы ребрендинга ООО «ТАИФ-НК АЗС» продолжает обновлять дизайн автозаправочных станций. В августе компания в новом формате открыла АЗС, расположенную по адресу: Казань, Мамадышский тракт, 2.

Окончательный переход всех 220 АЗС под единый бренд ООО «ТАИФ-НК АЗС» планирует завершить в течение ближайших нескольких лет.

— Мы уделяем внимание не только качеству топлива, но и совершенствуем стандарты качества обслуживания клиентов. Сегодня современная АЗС — это не просто место, где можно заправиться, а место, где можно отдохнуть от дороги, перекусить, купить необходимые товары для автомобиля, — говорит коммерческий директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин.

В настоящее время ООО «ТАИФ-НК АЗС», объединившее под своим крылом автозаправки брендов «ТАИФ-НК», «Татнефтепродукт» и «Автодорстрой», продолжает плановую работу по приведению АЗС к единому бренду и фирменному стилю. В сети АЗС последовательно увеличивается количество магазинов, расширяется ассортимент сопутствующих товаров. АЗС становится не просто заправкой, а полноценным ретейл-объектом.

На всех автозаправочных станциях ООО «ТАИФ-НК АЗС» реализуется только качественное топливо. Все нефтепродукты поступают на АЗС напрямую с нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК». Кроме того, на 35 станциях реализуется сжиженный газ производства ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Для удобства потребителей на всех автозаправочных станциях сети «ТАИФ-НК АЗС» действует дисконтная программа моментальных скидок «Альтернатива». Держатели карт «Альтернатива» могут получить скидку 3% на все виды топлива.

Напомним, ранее «Реальное время» сообщало о ребрендинге автозаправочной станции сети «ТАИФ-НК АЗС» на улице М. Салимжанова, 29.

Партнерский материал