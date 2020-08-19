Сбербанк профинансировал строительство дома в жилом комплексе «Новые острова»

Отделение «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк и ООО «Специализированный застройщик «Зилантова Гора» заключили соглашение о проектном финансировании строительства дома в ЖК «Новые Острова» на сумму 650 млн рублей. Жилье в новом доме реализуется с применением механизма эскроу.

Жилой комплекс «Новые Острова» расположен в Авиастроительном районе Казани и является одним из новейших комплексов в данном районе. Всего по плану в комплексе возведут 6 домов разной этажности на 3 913 квартир, часть из которых уже сданы. Каждый двор ЖК уникален своей индивидуальностью и благоустройством территории. В ближайшем окружении находятся станция метро, поликлиника, школы, детские сады, безопасные игровые площадки и места для отдыха. Для занятий спортом предусмотрены современные спортивные площадки, которые будут интересны как взрослым, так и детям.

Кредитный договор с ООО «Специализированный застройщик «Зилантова Гора» открыт с использованием счета эскроу. Это специальный счет условного депонирования, на который покупатель квартиры вносит денежные средства единовременно или в рассрочку. Банк блокирует средства до окончания строительства и перечисляет их застройщику после передачи квартиры. Этот механизм обеспечивает защиту средств покупателей, так как списание средств со счета эскроу возможно только при условии завершения строительства объекта недвижимости. При этом доход, получаемый от размещения средств покупателей квартир, используется для снижения ставки застройщику.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Группа компаний «Зилантова Гора» — наш партнер, на строительство нового дома в ЖК «Новые острова» банк направил 650 млн рублей проектного финансирования, сделка заключена по программе субсидирования процентной ставки Минэкономразвития РФ. Мы готовы к долгосрочному сотрудничеству и поддержке застройщика в реализации проектов».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО Сбербанк