Матч «Рубин» — «Сочи» обслужит Безбородов, Иванов получил назначение на «Краснодар» — «Арсенал»

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал на своем официальном сайте все судейские назначения на 3-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игру казанского «Рубина» обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Судья из Санкт-Петербурга в последний раз работал в матче против «Крыльев Советов» в ноябре 2019 года.

Устроивший скандал в игре «Рубина» против «Локомотива» Сергей Иванов получил очередное назначение. В 3-м туре РПЛ судья отработает встречу в Краснодаре, где местный клуб сыграет с тульским «Арсеналом».

Напомним, ранее Иванов в первом тайме игры «Рубин» — «Локомотив» не назначил пенальти за снос казанца Ивана Игнатьева в штрафной москвичей. Во второй половине встречи судья удалил главного тренера казанского клуба Леонида Слуцкого, а также защитника Сильвие Бегича.

«Сочи» — «Рубин»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Николай Еремин, Денис Березнов; резервный судья — Артем Чистяков; VAR — Игорь Панин; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

«Тамбов» — «Химки»: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Антон Кобзев; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Владимир Москалев; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Александр Колобаев.

«Краснодар» — «Арсенал»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Николай Богач; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Роман Усачев; инспектор — Владимир Овчинников.

«Уфа» — «Спартак»: судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Александр Богданов; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Сергей Карасев; AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Геннадий Куличенков.

«Урал» — «Локомотив»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Рашид Абусуев; резервный судья — Артем Любимов; инспектор — Игорь Синер.

«Ахмат» — «Ротор»: судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Александр Кудрявцев; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор — Гаряфий Жафяров.

«Динамо» — «Ростов»: судья — Николай Волошин; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Владимир Миневич; резервный судья — Павел Шадыханов; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Алексей Лунев; инспектор — Андрей Бутенко.

«Зенит» — ЦСКА: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Арам Петросян; резервный судья — Алексей Амелин; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Антон Аверьянов; инспектор — Юрий Чеботарев.