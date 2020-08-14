В Казани продали название стадиона болельщику из Австралии за 1000 фунтов

Любительский клуб «Гроза», выступающий в чемпионате Татарстана по футболу, объявил о продаже названия стадиона, на котором проводит домашние матчи.

Покупателем оказался болельщик из Австралии Кен Марго, выложивший за покупку 1000 фунтов. «Гроза» предложила спонсору именовать стадион «Кен Марго Стадиум» в своих социальных сетях и поставить видимый баннер с новым названием арены.

Для тренировок и выступлений на чемпионате Татарстана «Гроза» арендует игровое поле «Мирас». Поэтому клуб продал лишь неофициальное название.

Отметим, что в первом туре первенства Татарстана «Гроза» одержала убедительную победу над «Савиново» со счетом 5:1.