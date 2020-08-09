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«Ак Барс» сообщил об отмене всех контрольных матчей в Москве

18:55, 09.08.2020
«Ак Барс» сообщил об отмене всех контрольных матчей в Москве
Фото: www.ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» на своем официальном сайте сообщил об отмене всех контрольных матчей, запланированных в Москве. Команда Дмитрия Квартальнова должна была 10 и 11 августа сыграть против столичного «Динамо», а 13 августа провести игру против ЦСКА.

— По взаимному решению клубов ранее запланированные матчи в Москве отменены из-за возможных рисков, связанных с эпидемией коронавирусной инфекции, — говорится в официальном сообщении.

Ранее появилась информация, что все лидеры-легионеры «Ак Барса» больны коронавирусом.

Предсезонный турнир чемпионов в Казани должен будет пройти с 19 по 23 августа. Старт регулярного чемпионата КХЛ намечен на 2 сентября матчем за Кубок Открытия в Москве между ЦСКА и «Ак Барсом».

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