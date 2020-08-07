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Недвижимость

Недострой ЗАО «ФОН» в Челнах оценили в 60 млн рублей

11:44, 07.08.2020
Недострой ЗАО «ФОН» в Челнах оценили в 60 млн рублей
Фото: скриншот кадастровой карты

Конкурсный управляющий обанкротившегося застройщика ЗАО «ФОН» отчитался об оценке части имущества компании. Недостроенный дом в Набережных Челнах оценили в 61,6 млн рублей. Речь идет о доме №17а по улице Виктора Полякова.

Согласно отчету, построенный на 10% дом стоит только 32,4 млн рублей. Еще 29,2 млн рублей — это цена за право аренды земельного участка под домом площадью почти 9 тысяч кв. м.

Ранее «конкурсник» «ФОНа» уже реализовал помещения в доме №17 по улице Виктора Полякова.

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