Управляющему «ФОНа» удалось продать помещения в Челнах за 8 млн рублей

Конкурсный управляющий ЗАО «ФОН» отчитался о результатах торгов по продаже имущества обанкротившегося застройщика. С молотка ушли два помещения в Набережных Челнах за 8,3 млн рублей.

Согласно сообщению, опубликованному в реестре сведений, оба объекта находятся в доме №17 по улице Виктора Полякова. Их площадь составляет 102,2 и 115,6 кв.м.

Напомним, что в целом выставлялись объекты недвижимости в Челнах на 20,8 млн рублей. Всего на улице Полякова ФОНу принадлежало 5 помещений.