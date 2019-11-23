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Управляющему «ФОНа» удалось продать помещения в Челнах за 8 млн рублей

19:11, 23.11.2019
Управляющему «ФОНа» удалось продать помещения в Челнах за 8 млн рублей
Фото: pixabay.com

Конкурсный управляющий ЗАО «ФОН» отчитался о результатах торгов по продаже имущества обанкротившегося застройщика. С молотка ушли два помещения в Набережных Челнах за 8,3 млн рублей.

Согласно сообщению, опубликованному в реестре сведений, оба объекта находятся в доме №17 по улице Виктора Полякова. Их площадь составляет 102,2 и 115,6 кв.м.

Напомним, что в целом выставлялись объекты недвижимости в Челнах на 20,8 млн рублей. Всего на улице Полякова ФОНу принадлежало 5 помещений.

Бизнес Татарстан
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