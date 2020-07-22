Капитан «Агидели» Лебедева покидает клуб

Многолетний капитан «Агидели» Екатерина Лебедева покидает команду, информирует пресс-служба уфимского клуба.

В конце апреля у нападающей истек контракт с уфимцами, и ей было предложено продлить соглашение на новых условиях. После некоторых раздумий Лебедева отказалась подписывать договор.

Хоккеистка выступает за «Агидель» с 2014 года. В последние сезоны Лебедева являлась капитаном уфимской команды.

Вместе с клубом она трижды становилась чемпионкой страны (2017/2018, 2018/2019 и 2019/2020) и дважды выигрывала чемпионат Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) (2017/2018, 2018/2019). В ее активе есть участие в двух Олимпийских играх в составе сборной России.

Напомним, ранее коллектив «Агидели» написал открытое письмо главе Башкортостана Радию Хабирову.