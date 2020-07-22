Гендиректор «Рубина»: «Деспотович должен усилить атакующую линию»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал подписание нападающего Джордже Деспотовича. Он уверен, что новичок казанцев быстро адаптируется в команде и усилит атаку.

«Деспотович — качественный нападающий, адаптированный к российскому чемпионату. Я думаю, ему не понадобится много времени, чтобы влиться в команду и начать забивать. Мы очень, рады что он теперь часть нашей команды и уже с начала следующего сезона сможет нам помочь, усилить атакующую линию», — приводит слова Сайманова пресс-служба казанцев.

Напомним, ранее «Рубин» объявил о подписании трехлетнего контракта с экс-форвардом «Оренбурга» Джордже Деспотовичем. Футболист уже прошел медицинский осмотр и присоединился к тренировкам казанской команды.

В среду «Рубин» проведет заключительный матч сезона. В Казани команда Леонида Слуцкого сыграет против московского «Спартака» в рамках 30-го тура РПЛ.