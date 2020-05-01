Kia запустит в России продажи новых кроссоверов XCeed и Seltos

Компания Kia намерена в июне запустить в России продажи новых версий кроссоверов Kia XCeed и Kia Seltos.

XCeed впервые появится на российском авторынке. Он получит двигатель 1,4 и 1,6 T-GDI с турбонаддувом, пишут «Известия».

Также появятся и новые версии Kia Seltos с двигателем 1,6 л.

В апреле Kia запустила в России сервис, позволяющий клиенту дистанционно узнать о наличии автомобиля в интересующей его комплектации и цвете.