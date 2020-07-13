Глава ЦБ РФ прокомментировала предложение о деноминации рубля

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России не рассматривает предложение о деноминации рубля. Об этом она сказала в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.

Набиуллина категорически опровергла информацию о денежной реформе.

«У нас в порядке все и с номиналами, и с рядом банкнот. Никаких причин что-то здесь менять нет. Люди всегда могут воспользоваться наличными, своими средствами в банках», — цитирует Набиуллину «РИА Новости».

Ранее глава информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты в 100 раз.

