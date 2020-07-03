«Громадная потеря для всего мирового спорта» — Слуцкий принес соболезнования семье Нурмагомедова

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выразил соболезнования родным и близким тренера Абдулманапа Нурмагомедова, скончавшегося сегодня в Москве.

«Хочу принести свои соболезнования всему российскому спорту и обществу, потому что Абдулманап Нурмагомедов не только отец и тренер, это человек, который воспитал целую плеяду, вывел вид спорта на принципиально другой уровень и сделал в нем революцию.

Не только один Хабиб, но и огромное количество других его воспитанников доминируют сейчас во всем мире, поэтому это громадная потеря для всего мирового спорта, и, вообще люди, которые двигают мир и делают его лучше, пусть даже в отдельном виде спорта, — уход каждого из них является потерей для общества», — сказал Слуцкий.

Ранее о смерти Абдулманапа Нурмагомедова сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

В конце апреля у Нурмагомедова была обнаружена пневмония, тренер сдал анализы на коронавирусную инфекцию. После ухудшения состояния он был перевезен из больницы Дагестана в столицу, где его ввели в состояние комы. Более подробно о смерти 57-летнего специалиста рассказал его друг Рамазан Рабаданов.