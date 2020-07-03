Глава правительства Дагестана Здунов выразил соболезнования семье Абдулманапа Нурмагомедова

Председатель правительства Дагестана Артем Здунов выразил соболезнования родным и близким ушедшего из жизни тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

«Приношу свои самые искренние соболезнования родным и близким в связи с большой утратой. Сегодня вся спортивная общественность потеряла прекрасного, доброго человека, легендарного наставника, который воспитал большую плеяду ярких чемпионов и принес спортивную славу России.

Среди его воспитанников — чемпионы и призеры Дагестана и России по вольной борьбе. За тренерскую карьеру воспитал 18 чемпионов мира. Абдулманапа Нурмагомедова знали, любили и уважали. Его имя и дела навсегда останутся у нас в памяти и в сердцах. Светлая память», — написал Здунов в своем «Инстаграме».

Ранее о смерти Абдулманапа Нурмагомедова сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

В конце апреля у Нурмагомедова была обнаружена пневмония, тренер сдал анализы на коронавирусную инфекцию. После ухудшения состояния он был перевезен из больницы Дагестана в столицу, где его ввели в состояние комы. Более подробно о смерти 57-летнего специалиста рассказал его друг Рамазан Рабаданов.

Абдулманап Нурмагомедов — заслуженный тренер России. За свою тренерскую карьеру он воспитал 18 чемпионов мира. По этому показателю тренер вошел в Книгу рекордов России.