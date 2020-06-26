Завтра в сети «ВКонтакте» пройдет «Основной выпускной» с участием популярных артистов

Завтра в 18:00 в сети «ВКонтакте» пройдет крупнейшее мероприятие для всех, кто оканчивает школу в этом году — «Основной выпускной». На мероприятии выступят популярные артисты: Баста, Тима Белорусских, Ramil’, Тимати, Zivert, JONY, HammAli & Navai и NILETTO.

Также в трансляции выпускников поздравят и другие знаменитости: Андрей Кончаловский, Тина Канделаки, Герман Греф, Тимур Бекмамбетов, Клава Кока, Елена Летучая, Эвелина Хромченко и другие.

Помимо этого, рэпер Моргенштерн представит завтра музыкальное видео на песню Cadillac. Участие в съемках этого клипа приняли пользователи «ВКонтакте», которые сняли креативное видео в «Клипах» «ВКонтакте» в рамках челленджа #выпускнойCadillac.

Трансляция «Основного выпускного» начнется в 17:30 в сообществе «Официальные страницы». Мероприятие также будет транслироваться по телеканалу МУЗ-ТВ с 19:00. Ведущими станут Ида Галич, Владимир Маркони и голосовой помощник «Маруся».