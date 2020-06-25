В Казани появился новый сервис такси

В Казани появился новый сервис заказа такси — «Таксовичкоф».

Так, два сервиса, петербургский «Таксовчикоф» и казанский «Голд Стар», объединились в одну компанию.

Казанцам доступны сразу несколько классов нового такси: «Эконом», «Комфорт», «Комфорт+», «Бизнес» и «Минивэн на шесть мест». Стоимость поездок начинается с 75 рублей.

Помимо этого, для клиентов доступны несколько бесплатных опций: «Детское кресло», в том числе люлька и бустер, «Молчаливый водитель», поездка в машине без брендирования и др.

За дополнительную плату: «Поездка с животным», «Багаж в салоне», «Водитель-женщина», «Курьерчикоф», «Перегон автомобиля», услуга «Трезвый водитель» и прочие. Стоимость платных услуг начинается с 50 рублей.

Заказать такси жители и гости Казани могут по номеру 208-00-00, а также через мобильное приложение «Таксовичкоф» или на сайте kazan.taxovichkof.ru, говорится в сообщении на сайте компании.

Сервис такси «Таксовичкоф» пришел в Татарстан в конце марта этого года. Компания открыла филиалы в трех городах республики — Нижнекамске, Нурлате и Азнакаево.

Напомним, сейчас в столице Татарстана, помимо «Таксовичкофа», работают еще свыше десяти сервисов заказа такси. Среди них — «Яндекс.Такси», «Ситимобил», «Татарстан», «Везет», «Максим», Gett, «Лидер», «Поехали», Uber.

В начале июня Казань оказалась в списке городов, где быстрее всего восстанавливается спрос на такси. По данным крупных сервисов по заказу такси, в столице Татарстана спрос после снижения в марте и апреле восстановился на 92%.