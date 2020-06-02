Казань вошла в список городов, где быстрее всего восстанавливается спрос на такси

Казань оказалась в списке городов, где быстрее всего восстанавливается спрос на услуги такси.

Так, крупные сервисы заказа такси — компании «Ситимобил», «Везет» и Gett заявили о росте спроса на свои услуги после резкого падения числа заказов пассажирских перевозок в марте и апреле.

Как сообщили в «Везет», в мае поездок на такси стало больше в общем по стране на 37%. «Быстрее всего баланс поездок восстанавливается в Красноярске (99%), Казани (92%), Майкопе (90%), Пензе (71%). Почти без изменений остается ситуация в Новороссийске, Адлере, Сочи — курортная активность все еще не восстановлена, отдыхающих на побережье Краснодарского края нет», — сообщили ТАСС в пресс-службе компаний.

В сервисе «Ситимобил» уже восстановили объем поездок на 90% от докоронавирусного периода, в некоторых городах удалось выйти на новые рекорды.

Ранее эксперты составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансии в столице Татарстана. Так, работодатели предлагают водителям такси доход в 100—120 тысяч рублей, в зависимости от наличия личного автомобиля.

