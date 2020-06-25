За чем идти на рынок: овощи, фрукты и ягоды, час которых настал

Фото: Реальное время

На казанских рынках (а также в многочисленных грузовиках около остановок общественного транспорта и метро) началась продажа местной клубники. Она — вкусная, с заметным приятным ароматом, произведена недалеко, а стоит, наконец-то, относительно недорого. Однако июнь — время не только для закупки клубники. За чем еще стоит выйти из привычного крупного магазина в фруктово-овощную лавку неподалеку — выясняло «Реальное время».

Помидоры и огурцы

В начале июня на рынке начинают появляться российские помидоры. Конечно, они были и до этого, но тепличные — довольно плотные, не яркого цвета и, как принято говорить, «безвкусные». Сейчас же, уже с середины июня, появляются краснодарские помидоры с характерными запахом, цветом и вкусом — то, чего так не хватало зимой. Помимо этого, можно найти томаты из Азербайджана — больше всего известны розовые сорта. Помимо вкусовых ощущений, ключевой момент в покупке помидоров сейчас — цена: они становятся значительно дешевле.

Похожая история и с огурцами. Постепенно тепличные огурцы от крупных производителей, которые доступны круглый год по довольно высокой цене в магазине, вытесняются грунтовыми. Они — меньше и плотнее, с более выраженным вкусом и запахом. Цена также снижается, ну и выбора разных сортов сейчас гораздо больше.

Черешня и малина

Если помидоры и огурцы только-только появляются и еще долго будут радовать покупателей ценой и вкусом, то вот с ягодами стоит поторопиться. Первая на очереди — черешня. Она появилась раньше клубники, и сезон ее вот-вот закончится. После этого черешню, по крайней мере, узбекскую и армянскую, нельзя будет купить в течение года — цена повысится, а сами ягоды будут выращены уже в более южных странах. В некоторой степени это касается и вишни: она тоже в ближайшее время подойдет к концу своего «сезона» (правда, южные сорта в ее случае сменятся местными — тут вишня только-только поспевает).

В ближайшее время начнется сезон местной малины. Пока ее еще не видно на прилавках, но уже скоро она появится — местная малина вкусная, спелая и недорогая. Кстати, клубника при этом, как и черешня, уже скоро начнет постепенно пропадать, поэтому имеет смысл полакомиться этой ягодой сейчас. А вот черника появится чуть позже — стандартное время для ее покупки, как и смородины — начало и середина июля.

Картошка и другие «местные» овощи

Вот-вот подоспеет и главный российский овощ — картофель. Уже в начале июля молодую картошку можно будет встретить на прилавках, а через месяц после этого начнется значительное снижение цены. К слову, молодой картофель есть и сейчас — но в основном он привозной (например, из Азербайджана), но в ближайшие недели появится и российский. Уже сейчас, кроме того, на прилавках можно встретить баклажаны, кабачки и капусту российского производства — пока, правда, краснодарского, а не из средней полосы.

Зелень

Начинает активно продаваться на рынках и улицах зелень местного производства. Среди ее видов — укроп, зеленый лук, петрушка. Впрочем, доступны они будут в течение практически всего лета и даже осени, так что, в общем-то, торопиться особого смысла нет. Тем не менее порадовать себя молодой зеленью тоже приятно, благо, сейчас все это недорого. Так что — почему бы и не купить пару пучков укропа и петрушки.

Персики и абрикосы

Еще один вид фруктов, который уже в ближайшее время появится на рынках — абрикосы и персики. Правда, сначала появятся вкусные и сладкие абрикосы, а вот сезон персиков и нектаринов наступит немного позже — еще через пару недель после абрикосов. Так что их стоит подождать, хотя бы потому, что первые персики — не такие сладкие, как хотели бы любители этого фрукта.

Максим Матвеев