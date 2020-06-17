Судьи РПЛ сдали отрицательные тесты на коронавирус

Российский футбольный союз (РФС) сообщил об отрицательных результатах тестирования судей, обслуживающих матчи Премьер-лиги, на коронавирусную инфекцию.

«Тесты всех арбитров, которые готовятся к возобновлению Российской премьер-лиги (РПЛ) в Кратово, дали отрицательный результат на COVID-19», — говорится в заявлении.

Сразу после получения результатов судьи приступили к тренировочному сбору в подмосковном Кратово, который продлится 3 дня.

Напомним, ранее на заседании исполкома РФС было принято решение о возобновлении сезона в РПЛ 19 июня.