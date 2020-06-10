В Татарстане появился индекс соблюдения масочного режима

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане специалисты Центра цифровой трансформации запустили пилотный проект, который определяет уровень соблюдения жителями республики масочного режима и социального дистанцирования.

Новая технология на основе искусственного интеллекта работает в тестовом режиме на станции казанского метрополитена «Проспект Победы».

Так, с помощью технологии компьютерного зрения камеры видеонаблюдения фиксируют наличие масок на пассажирах, а также соблюдение социальной дистанции. Подобная технология реализуется и в магазинах без продавца в рамках проекта «Цифровая деревня».

В один из дней система показала следующее: 98% людей были в масках, а 88% соблюдали дистанцию. Всего 1% не были в средствах индивидуальной защиты и не дистанцировались.

Специалисты отмечают, что если повсеместно внедрить данную технологию, то она поможет многим предприятиям оперативно вернуться к работе. По мнению экспертов, проект поможет компаниям Татарстана работать во время сложной эпидобстановки.

Также программу можно использоваться для анализа потока посетителей в ресторанах и магазинах. На основе этих данных жители республики сами смогут выбрать наиболее безопасный для себя магазин или заведение общепита, передает пресс-служба Минцифры РТ.

В конце марта «Яндекс» представил свой индекс самоизоляции. Программа показывает, как жители городов-миллионников соблюдают режим и остаются дома.