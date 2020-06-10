В жилом районе «Салават купере» появилась парковка на 205 мест

В 12-м квартале жилого района «Салават купере» в Казани организовано благоустройство территории с парковочными местами на 205 машино-мест общей площадью 4 650 кв. м.



«Решение об организации временной плоскостной парковки принято в связи с многочисленными обращениями жителей жилого района «Салават купере» г. Казани. Временная парковка располагается на земельных участках, предусмотренных проектом планировки территории под размещение многоуровневых паркингов до момента начала их строительства», — сообщила пресс-служба Госжилфонда РТ.

Такие временные парковки могут быть размещены и в других жилых кварталах «Салават купере».

Строительство жилых домов в «Салават купере» идет в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

4 июня сообщалось, что ГЖФ продлевает капитальный ремонт в квартирах «Салават купере», чьи жители жалуются на холод и продувание.