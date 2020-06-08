Айрат Фаррахов о почасовой оплате труда: «Это даст возможность работодателям проводить сокращения»

Предложение: 150 рублей вместо 89

Депутаты фракции ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов подготовили проект закона, по которому для тех, кто работает по срочным договорам и неполный день, должен быть установлен минимальный размер почасовой оплаты труда — 150 рублей в час. Напомним, сейчас она определяется с учетом МРОТ: в ближайшие три месяца она находится в диапазоне от 89,85 до 65,92 рубля в час. Авторы поправок утверждают, что это слишком низкая почасовая оплата, и работодатели «наживаются на россиянах».

Работодатели, по мнению авторов законопроекта, экономят на отчислениях в ФСС, ПФР, ФОМС, на уплате НДФЛ — и все это за счет низкооплачиваемых сотрудников. В документе предлагается индексировать минимальную почасовую ставку раз в год, а принять новую норму — с 1 января 2021 года.

Айрат Фаррахов: «Я не поддерживаю этот законопроект»



Айрат Фаррахов, депутат Госдумы от Татарстана, рассказал «Реальному времени» о том, почему не поддерживает законопроект, предложенный его коллегами, и раскрыл, какие опасности в нем таятся:

«Сама по себе идея постепенного внедрения почасовой оплаты мной поддерживается. И практически во всех развитых странах она существует, они постепенно переходили к ней именно в таком варианте. Но это не значит, что я поддерживаю непосредственно данный законопроект. То есть поддерживая саму по себе идею разработки почасовой оплаты и перехода на нее, я не поддерживаю этот законопроект по следующим причинам.

Первое: по законопроекту, в два раза увеличивается сумма почасовой оплаты. И мы должны понимать, что это дополнительная нагрузка на работодателя. Если в большинстве субъектов Российской Федерации работодатель — это бюджетник, то мы должны выплачивать дополнительную зарплату, и эти доходы надо предусмотреть, в том числе, в бюджете.

Второе: само по себе обоснование законопроекта, которое внесли мои коллеги — «чтобы повысить доходы граждан в условиях пандемии». Законопроект предполагает вступить в силу с 2021 года — надеюсь, к тому времени пандемия пройдет, и цели будут уже другие. Но сейчас мы видим, что множество людей остались без работы, в неоплачиваемых отпусках, с большим риском увольнения. Напряженность на рынке труда растет. Но, на мой взгляд, в таком формате законопроект не достигнет заявляемой цели. Принятие законопроекта внесет серьезный дисбаланс в существующие трудовые отношения и даст возможность злоупотреблений работодателям, даст право провести сильные сокращения, в том числе и в бюджетных учреждениях, с мотивацией повышения эффективности. И мы только усугубим ситуацию. Если завтра работодатель получит право перевести сотрудников на почасовую оплату — сколько из них будет уволено? Сколько граждан получат предложение перейти на уменьшенную оплату труда?

И третье: сегодняшний срочный трудовой договор, как бы мы ни обсуждали, несет очень большие гарантии человеку, который по нему работает. Трудовой договор защищает его права, его просто так нельзя уволить или снизить его доходы. И на мой взгляд, принятие законопроекта только в таком формате принесет больше вреда человеку, чем достижений, заявленных в его тексте.

Еще раз подчеркну: я за то, чтобы этот вопрос прорабатывать и поставить себе цель установить почасовую зарплату, мы к этому обязательно придем. Мы не зря разрабатывали специальные налоговые режимы — самозанятость и другие. Но вместе с тем, параллельно нужно разрабатывать трудовые права граждан, гарантии этих прав, и только в комплексе можно решать этот вопрос!»

Людмила Губаева