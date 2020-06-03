Видеосервис Wink представляет рейтинги просмотров за апрель и май

Видеосервис Wink компании «Ростелеком» представляет рейтинги просмотров за апрель и май 2020 года. Всего за два полных «самоизоляционных» месяца пользователи сервиса посмотрели более 100 миллионов фильмов, эпизодов сериалов и другого видеоконтента. Просмотр контента, в том числе на дополнительных экранах, продолжает увеличиваться, что помогает людям не чувствовать себя в культурной и информационной изоляции.

В апреле абсолютными лидерами просмотров стали российские фильмы и сериалы. Первую строчку рейтинга ожидаемо занял фантастический триллер «Спутник» (16+), апрельская премьера которого впервые на рынке состоялась в цифровом формате, а не в офлайн-кинотеатрах. Зрители продолжали активно смотреть недавнюю премьеру — спортивную драму «Лед 2» (6+). Среди российских сериалов лидером стали «Корни» (16+) — увлекательная история возвращения столичного топ-менеджера в родные края.

Огромную долю в смотрении занимают мультфильмы и анимационные сериалы. Что неудивительно — дети также постоянно находятся дома, и их около 16 часов в день надо чем-то занимать. В лидеры вышла премьера мультфильма «Тролли. Мировой тур» (0+). На первых строчках в топе зарубежного кино также обосновались фильмы для просмотра всей семьей — «Соник в кино» (6+), где живых актеров дополняют анимационные герои, и «Плохие парни навсегда» (18+) с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом в ролях напарников-детективов.

В топе зарубежных сериалов в апреле первенствовали темы ужасов, эпидемий, апокалипсиса. Например, «Мир Дикого Запада» (18+) — фантастическая антиутопия про конфликт людей и роботов, а также «Ходячие мертвецы» (18+) — про людей, которые стараются выжить после зомби-апокалипсиса. Не случайно в лидерах оказались и «Хроники эпидемии» (18+). Хорошо, что замыкает топ-5 старый добрый сериал «Друзья» (12+), который в условиях изоляции вернул к себе интерес зрителей разных возрастов.

В апреле стартовал проект Wink Live, который каждую пятницу представлял онлайн-концерты российских исполнителей и групп разных жанров. Проект требует сложнейшей технической подготовки и координации в прямом эфире. Например, Полина Гагарина исполняла свои хиты, находясь в загородном доме, в то время как музыканты были в своих квартирах. Чтобы свести картинку и звук из разных мест, нужна была филигранная работа телевизионной бригады. Огромный интерес вызвал живой концерт легендарной группы «Алиса» и Константина Кинчева, который транслировался из Санкт-Петербурга. Чтобы послушать песни последнего альбома группы «Посолонь», в Wink собралась целая армия поклонников — более 500 тысяч человек.

Юбилей Победы, конечно, оказал влияние на рейтинги просмотров, особенно в начале мая. По итогам месяца в топ-5 попали фильмы «Солдатик» — про самого юного участника Великой Отечественной войны, и «Временная связь» (16+), снятый по мотивам рассказа Кира Булычева о телефонном звонке, который пронесся не только через расстояние, но и время.

В майском топе российских сериалов новый лидер — «Закрытый сезон» (16+), который до телевизионной премьеры эксклюзивно доступен в Wink. Действие происходит в южном приморском городке, жители которого зарабатывают только в туристический сезон. Но он оказывается на грани срыва после серии странных смертей от неизвестной инфекции. В сериале, задуманном и снятом задолго до пандемии, оказывается очень много параллелей с текущей ситуацией, что подогревает интерес зрителей.

В мае практически не было заметных мировых премьер, поэтому топ зарубежного кино особенно не изменился. Единственная новинка, вызвавшая интерес зрителей, — фильм «Джентльмены» (18+) в правильном переводе Гоблина, который продолжает эксклюзивное сотрудничество с Wink. В топе зарубежных сериалов появилась «Великая» — околоисторическая сатира про восхождение на трон Екатерины II (18+), где роль российского графа исполняет темнокожий актер.



Рейтинги за апрель 2020 года Топ-5 российского кино: 1) «Спутник»;

2) «Лед 2»;

3) «Союз Спасения»;

4) «Вторжение» (2019);

5)«Сестренка».



Топ-5 сериалов на русском языке: 1) «Корни»;

2) «ИП Пирогова»;

3) «Молодежка»;

4) «Филатов»;

5)«Отель Элеон».



Топ-5 мультфильмов: 1) «Тролли. Мировой тур»;

2) «Маша и Медведь»;

3) «Холодное сердце 2»;

4) «Приключения Ам Няма»;

5) «Вперед».



Топ-5 зарубежного кино: 1) «Соник в кино»;

2) «Плохие парни навсегда»;

3) «Джентльмены»;

4) «Бладшот»;

5) «Только ты». Топ-5 зарубежных сериалов: 1) «Мир Дикого Запада»;

2) «Ходячие мертвецы»;

3) «Хроника эпидемии»;

4) «Во все тяжкие»;

5) «Друзья».



ТОП-5 в разделах «образование, развитие, культура»: 1) Алиса, живой онлайн-концерт в проекте Wink Live;

2) Полина Гагарина, живой онлайн-концерт в проекте Wink Live;

3) Тимати, живой онлайн-концерт в проекте Wink Live;

4) «Ария», живой онлайн-концерт в проекте Wink Live;

5) «Лицей. Школьная программа» (видеоуроки для 5—11 классов). Рейтинги за май 2020 года Топ-5 российского кино: 1) «Спутник»;

2) «Лед 2»;

3) «Солдатик»;

4) «Временная связь»;

5) «Холоп».



Топ-5 сериалов на русском языке: 1) «Закрытый сезон»;

2) «Корни»;

3) «ИП Пирогова»;

4) «Бывшие»;

5) «Воронины».



Топ-5 мультфильмов: 1) «Приключения Ам Няма»;

2) «Тайная жизнь домашних животных-2»;

3) «Вперед»;

4) «Тролли. Мировой тур»;

5) «Ми-ми-мишки».



Топ-5 зарубежного кино: 1) «Соник в кино»;

2) «Плохие парни навсегда»;

3) «Джек Райан»;

4) «Джуманджи. Новый уровень»;

5)«Джентльмены» (в правильном переводе Гоблина).



Топ-5 зарубежных сериалов: 1) «Мир Дикого Запада»;

2) «Великая»;

3)«Блудный сын»;

4) «Как я встретил вашу маму»;

5) «Ходячие мертвецы».



ТОП-5 в разделах «образование, развитие, культура»: 1) Сергей Лазарев, живой онлайн-концерт в проекте Wink Live;

2) «Звери», живой онлайн-концерт в проекте Wink Live;

3) Елена Ваенга, живой онлайн-концерт в проекте Wink Live;

4) Бой UFC 249;

5) «Парад Победы от World of Warships».

Видеосервис Wink 16 марта открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных и зарубежных фильмов, сериалов, детского развлекательного и образовательного контента. В Wink можно бесплатно смотреть пять лучших телеканалов о культуре и искусстве (Mezzo, MezzoliveHD, «Театр», Museum, iConcerts). Позднее в открытый доступ добавили дополнительный видеоконтент для саморазвития и обучения: фитнес-тренировки, кулинарные курсы, уроки школьной программы, видеопутешествия и экскурсии, спектакли, музеи и концерты.

На правах рекламы