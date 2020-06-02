В Казани на Абжалилова загорелся Chrysler Crossfire

Фото: скриншот

В Казани накануне в 10 часов вечера на улице Абжалилова загорелся Chrysler Crossfire. Видео с горящей машиной опубликовали в группе «ВКазани поймут» во «ВКонтакте».

На видео показано, как пожарные тушат пламя, из капота валят клубы дыма. Движение автомобилей остановлено. Какие-то автомобили поехали в объезд по тротуару.

«Не зря crossfire называется», — пошутили в комментариях.

Один из пользователей написал, что видел объявление о продаже этого автомобиля на сайте «Авито». «Либо продать не успел, либо кому-то не повезло», — добавил он.