«Рубин» не стал продлевать аренду Ташаева

«Рубин» не стал продлевать арендное соглашение с полузащитником Александром Ташаевым. Об этом сообщил генеральный директор «Спартака» Томас Цорн.

«Александр окажется в нашем распоряжении уже с конца мая, потому что в «Рубине» полузащитник получил травму и в Казани на него не рассчитывают», — сказал Цорн.

В казанском клубе полузащитник выступал на правах аренды с осени 2019 года. В нынешнем сезоне он провел за «Рубин» семь матчей в РПЛ. Во время второго зимнего сбора футболист получил травму и выбыл на 8 недель.

Напомним, Ташаев перешел в «Спартак» из московского «Динамо» летом 2018 года за 1,5 миллиона евро. Всего за «красно-белых» полузащитник провел 20 матчей и не забил ни одного гола.

Ранее сообщалось, что Ташаев хочет покинуть московский «Спартак».