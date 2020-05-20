Источник: Ташаев намерен покинуть московский «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев, находящийся в аренде в казанском «Рубине», намерен расторгнуть контракт с московским клубом.

По данным источника, футболист не уверен, что будет получать достаточно игрового времени и хочет сменить команду. Отмечается, что Ташаев рассчитывает прервать трудовой договор со «Спартаком» после окончания аренды в «Рубине».

В казанском клубе полузащитник выступает на правах аренды с осени 2019 года. В нынешнем сезоне он провел за «Рубин» семь матчей в РПЛ. Во время второго зимнего сбора футболист получил травму и выбыл на 8 недель.

Напомним, Ташаев перешел в «Спартак» из московского «Динамо» летом 2018 года за 1,5 миллиона евро. Всего за «красно-белых» полузащитник провел 20 матчей и не забил ни одного гола.