Компания «Эссен Продакшн АГ» выпустила на рынок три соуса с самыми востребованными вкусами для горячих блюд

Фото: Пресс-служба ПАО «Эссен Продакшн АГ»

Компания «Эссен Продакшн АГ» выпустила три новых соуса для приготовления вторых блюд со вкусами «Карбонара», «Болоньезе» и «Грибной». Все три новинки созданы на основе растительных масел и позволяют за несколько минут легко приготовить оригинальные вторые блюда.

Тренд на быстрое приготовление еды дома прочно занял позиции на продуктовом рынке. Изменился темп жизни, особенно в городах, изменился подход к приготовлению домашней пищи, меняется сама концепция семейного потребления. Но ограничиваться «быстрой» едой в её привычном понимании (мясные полуфабрикаты, лапша и пюре быстрого приготовления) современный потребитель не хочет, рынку нужно разнообразие и при этом хороший вкус готового блюда. Отвечая именно на такой запрос — готовим быстро, но при этом вкусно и оригинально, компания «Эссен Продакшн АГ» выводит на рынок новинки –соусы для приготовления вторых блюд «Карбонара», «Болоньезе» и «Грибной». Применение новых соусов «Махеевъ» позволяет значительно сократить время приготовления обеда или ужина. Но дело не только в скорости приготовления, но и во вкусовых характеристиках получившихся блюд. Ароматные, сочные, насыщенные новые соусы позволяют просто и бюджетно стать настоящим итальянским шеф-поваром на своей кухне. Достаточно отварить спагетти, заправить их готовым соусом и итальянское блюдо — готово. А если грибным соусом заправить гречневую кашу, то получится блюдо традиционной русской кухни.

Все три вкуса новых соусов, «Карбонара», «Болоньезе» и «Грибной», согласно исследованиям американской компании Nielsen, считаются самыми востребованными в категории соусов для приготовления вторых блюд. (Nielsen Holdings PLC — крупнейшая независимая фирма, проводящая маркетинговые измерения в индустрии товаров повседневного спроса, медиаизмерения и исследования потребителей).

Соус «Карбонара» — удачно сочетает вкус бекона и нежную сливочную нотку сыра. С его помощью даже начинающим кулинарам необыкновенно легко приготовить знаменитое итальянское блюдо «Карбонара».

Деликатесный соус «Болоньезе» — поможет приготовить кулинарный шедевр в лучших традицияхитальянских тратторий. Ароматный и густой томатный соус с кусочками овощей и пряными специямиподойдет не только к макаронным изделиям, но и к картофельному пюре, и кускусу.

«Грибной» — один из самых популярных соусов, сочетается с самыми разными блюдами. Кусочки грибов придадут аппетитный аромат и нежный вкус любому домашнему блюду и порадуют всю семью.

Технологи компании «Эссен Продакшн» разрабатывали рецептуру новых продуктов в течение полутора месяцев. Перед разработчиками стояла задача — выпустить продукт, который смог бы удовлетворить запросы потребителей на быстрое, простое и удобное приготовление вторых блюд. Новые соусы для приготовления вторых блюд «Карбонара», «Болоньезе» и «Грибной» поставляются в торговые сети X5 Retail, «Магнит», «Лента», МETRO.

Роман Есаулов — заместитель генерального директора«Эссен Продакшн АГ» по производству: «Спрос на готовые соусы увеличивается с каждым годом, что связано с ускорением ритма жизни современного общества. Соусы для вторых блюд дают возможность раскрыть кулинарные таланты, сэкономить время при приготовлении пищи, и позволяют разнообразить домашнее меню. Компания «Эссен Продакшн АГ», отвечая потребностям потребительского спроса, предлагает такие соусы для горячих блюд. Эти соусы не только подчеркивают привычный вкус готового блюда, а «раскрывают» его, делают более насыщенным. Это достаточно уникальный продукт, их можно использовать в качестве соуса в готовое блюдо, или как соус для приготовления. Либо разогреть с ними, либо с ними же приготовить. То есть они хорошо реагируют на термообработку и вкусовые качества у них не меняются, только усиливаются».

Партнерский материал