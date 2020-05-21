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Экс-форвард «Ак Барса» Лазарев перешел в «Буран»

14:10, 21.05.2020
Экс-форвард «Ак Барса» Лазарев перешел в «Буран»
Фото: ak-bars.ru

Нападающий альметьевского «Нефтяника» Максим Лазарев стал игроком «Бурана». Об этом сообщает официальный сайт воронежского клуба.

Лазарев является воспитанником казанского хоккея. В КХЛ он выступал за «Ак Барс» и нижегородское «Торпедо», но в последние годы играл за команды ВХЛ.

В прошедшем сезоне 24-летний хоккеист играл за казанский «Барс» и «Нефтяник» из Альметьевска, в которых набрал 9 (4+5) очков в 38 матчах регулярного чемпионата ВХЛ.

Летом прошлого года он проходил подготовку вместе с основным составом «Ак Барса», но закрепиться в команде не сумел.

СпортХоккей Татарстан
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