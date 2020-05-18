Налоговая выказала интерес ко всем татарстанцам с дополнительным жильем

Татарстанское отделение Федеральной налоговой службы (ФНС) показало всем жителям республики, имеющим дополнительное жилье, что интересуется их доходами.

ИФНС России №6 по РТ разослала уведомления тем, кто владеет второй квартирой, загородным домом или долей в жилой недвижимости. Налоговики напоминают о необходимости задекларировать доходы.

Президент Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев считает, что только в Казани квартиры сдают десятки тысяч горожан. И большинство из них работают «в серую».

В налоговой же призывают добровольно задекларировать доход и советуют записаться в самозанятые.

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