Большинство российских вузов откажутся от госэкзаменов в этом году

Многие российские вузы приняли решение отказаться в этом году от проведения выпускных экзаменов в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом, об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

По его словам, вузы откажутся от госэскзаменов в тех случаях, когда госстандарт позволяет оставить на государственную итоговую аттестацию только защиту выпускной квалификационной работы.

Фальков также добавил, что у выпускников, окончивших вузы без сдачи госэкзамена, не возникает никаких проблем с трудоустройством, передает ТАСС.

Напомним, в Минобрнауки РФ рекомендовали провести выпускные вечера в вузах в удаленном формате.

Ранее сообщалось, что студенты КФУ останутся на дистанционном обучении до конца учебного года.

