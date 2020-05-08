В Казани выставили на продажу бывший офис «Татагропромбанка»

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В Казани выставили на продажу оборудованный офис банка за 12,6 млн рублей.

Стоит отметить, офис ранее был помещением «Татагропромбанка».

Как отмечают авторы объявления, готовое помещение можно сдавать и в аренду. Его стоимость оценена в 21,7 млн рублей.

Общая площадь помещения составляет 284,3 кв. м вместе с мебелью и оргтехникой.

Ранее сообщалось, что агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий «Татагропромбанка» объявило о проведении торгов по продаже прав требования кредитной организации на общую сумму около 211 млн рублей. Начальная стоимость 6 лотов в сумме составляет 135 млн рублей.

