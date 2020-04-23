«Татагропромбанк» выставил на торги права требования на 200 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий «Татагропромбанка» объявило о проведении торгов по продаже прав требования кредитной организации на общую сумму около 211 млн рублей. Начальная стоимость 6 лотов в сумме составляет 135 млн рублей.

Среди должников банка АО «Васильевский стекольный завод», ОАО «КЗСК», ООО «Чистопольская заря» и ООО «БТЛ-Сервис». Также в два лота уместились права требования к 77 физлицам, следует из сообщения в реестре сведений о банкротстве.

Напомним, что АСВ выплатило кредиторам «Татагропромбанка» 624,6 млн рублей. Агентство также потребовало привлечь к субсидиарной ответственности Роберта Мусина и топ-менеджеров банка в надежде взыскать с них 1,2 млрд рублей.