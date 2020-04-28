КХЛ планирует начать новый сезон 2 сентября

Фото: Ильнар Тухбатов (ak-bars.ru)

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) планируется начать 2 сентября с учетом эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.

«Составлением календаря начнем заниматься после того, как будет утвержден состав участников. Пока планируем начать чемпионат 2 сентября, но, конечно, все зависит от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация», — сказал Морозов.

При этом он подчеркнул, что в этом сезоне состав участников определится чуть позже, чем обычно, из-за коронавируса. Теперь свое намерение участвовать в КХЛ клубы должны подтвердить не в марте, а до июня.

«Раньше это происходило в марте. Сейчас из-за известных событий срок перенесен на май—июнь. У нас есть время принять взвешенное решение, которое будет вынесено на совет директоров», — сказал Морозов.

Напомним, ранее КХЛ досрочно завершила розыгрыш Кубка Гагарина из-за угрозы распространения коронавируса. В связи с непростым эпидемиологическим и финансовым состоянием в стране некоторые клубы оказались на грани снятия команды с участия в следующем сезоне. Первым снявшимся с КХЛ клубом оказался «Адмирал» из Владивостока.

О том, какие из спортивных команд также находятся на грани исчезновения из-за коронавируса, можно почитать в материале «Реального времени».