Какие спортивные клубы не смогут пережить карантин?

«Лучом» меньше, да лучше

Уже месяц российский спорт находится на «карантине». За это время объявил о своем банкротстве ФК «Луч», пропуск следующего сезона в КХЛ анонсировал ХК «Адмирал» (оба — Владивосток), и недавно решение о пропуске сезона в ВХЛ принял ташкентский «Хумо». Спортивный корреспондент «Реального времени Джаудат Абдуллин размышляет о том, кто еще не сможет пережить режим самоизоляции.

Вымирают слабые, хотя экономить надо на богатых



Вопрос, что же будет происходить с миром после окончания карантина, волнует сейчас всех. В том числе и спортивную отрасль на европейском и постсоветском пространстве, где, к примеру, несколько бедных команд уже скончались. Еще 3 марта объявил о снятии с чемпионата недавний лидер молдавского футбола «Зимбру», известный в чемпионате СССР под названием «Нистру». Во Владивостоке банкротится футбольный «Луч», неясные перспективы у баскетбольного «Спартака-Приморье» и волейбольной «Приморочки». Следующий сезон пропустит и хоккейный «Адмирал». В Словакии прекратила существование «Жилина». Три команды из Барнаула, Читы и Южно-Сахалинска, выступающие в Зоне Восток ПФЛ, не готовы заканчивать этот сезон. При этом на «Востоке» всего шесть команд, следовательно, окончание сезона выглядит просто бессмысленным.

Отдельные «Зулейхи» от спорта, приоткрывшие глаза после прочтения подобных новостей, увидели в этом некую логику, которой нет и быть не может. Футбольная «Жилина» из Словакии, хоккейный «Адмирал» из России, огородная бузина, киевский дядька — как еще продолжишь этот ряд ничем и никак не связанных друг с другом команд? Из разных стран и видов спорта. Если все так плохо с финансами в Словакии, Узбекистане, на нашем Дальнем Востоке, то должно происходить повальное отмирание.

Конкретных «усопших» может связывать только одно: общая бедность. Пытаясь оплакивать «Жилину», мы должны вспомнить о куда более титулованном словацком клубе, более того, хорошо знакомом российским болельщикам со стажем. В 2017 году приказал долго жить «Кошице», тот самый, кто первым нанес нам «пощечину» на футбольном поле, выбив из розыгрыша Лиги чемпионов—1997 «Спартак». Более того, с тем же «Кошице», только под другим названием — ВСС, спартаковцы проводили свои первые матчи в рамках Кубка УЕФА в далеком 1971 году. Кстати, в 2017-м в Словакии прекратила существование еще и «Дукла» из Банска-Бистрицы.

Следующий сезон пропустит и хоккейный «Адмирал». Фото vk.com/hcadmiral

Клубы умирали и на фоне побед и прогресса

Кстати, если говорить о массовом вымирании футбольных клубов, то лидерство здесь в процентном отношении держит… Китай. С одной стороны, страна радовалась бурному развитию клубного футбола, повлекшему огромные вложения в клубы. Высокие зарплаты заманили в Поднебесную игроков уровня Халка и Витселя, участников ЧМ в России Оби Микела и Жозе Фонте. С другой стороны, идет ликвидация китайских ФК — за последние 20 лет прекратили существование 36 команд.

В Румынии какой-то мор студенческих команд. «Поумирали» известная в прошлом «Университатя 1948» из Крайовы, «Политехника» из Тимишоары, столичный «Спортул Студенцеск», существовавший за счет студенческого спортивного общества. Но при этом в румынском водном поло произошло любопытное объединение двух команд — «Спортула» из Бухареста и «Короны» из Брашова. Видимо, в этом есть своя «сермяжная правда», когда студенческие «институты» не способны уже содержать дорогостоящие команды, но могут себе позволить вкладывать средства в другие виды спорта, менее затратные.

Бельгия стала третьей на футбольном чемпионате мира в Москве, вырастила космическое поколение футболистов, среди которых Миши Батшуайи. Только вот его родной ФК «Брюссель» уже не существует, как и «Ла Лувьер», «Моленбек», «Монс», «Льерс», где начинала легенда бельгийского футбола Ян Кулеманс и заканчивал свою короткую зарубежную карьеру один из тренеров нынешнего «Рубина» Олег Веретенников.

Когда отмирают спортклубы, в этом нет ничего хорошего. Поскольку отмирают бедные, на них не сэкономишь, в то время как богатые судорожно цепляются за свои бюджеты. Тут можно вспомнить, что сразу восемь команд голландской Эредивизи, сравнимой по значимости с бельгийским чемпионатом, зарабатывали меньше, чем одна престарелая легенда, которая требует порядка 13,5 млн долларов в год.

По этому пути, кстати, сейчас идет Украина, где нет харьковского «Металлиста», днепропетровского «Днепра». Фото fcdnipro.ua

И как же обойтись без Украины?

Если вспоминать все наши «Амкары», «Анжи», «Асмаралы» и это только на букву «А», а также другие новоделы первых лет российского времени, которые канули в небытие (или в ПФЛ), то надо пояснить, что их появление символизировало отказ от наследия советского времени. Команды строились на «костях» пермской «Звезды», махачкалинского «Динамо», столичной «Красной Пресни». По этому пути, кстати, сейчас идет Украина, где нет харьковского «Металлиста», днепропетровского «Днепра», игравших во времена СССР в еврокубках, нет запорожского «Металлурга» из высшей лиги 1991 года. На их «обломках» возникли новые суверенные «Металлист 1925» и «Днепр 1» из Днепра…

«Днепр» был такой золушкой советского футбола, обдираемой киевским «Динамо» (Демьяненко, Литовченко, Протасов) и не имеющей возможности играть дома из-за секретного статуса родного города. Да, еще в СССР была практика проведения домашних матчей в других городах, чаще всего ею пользовалось киевское «Динамо». В Тбилиси (45 тыс. зрителей на игре с «Селтиком»), Одессе (35 тыс. с «Реалом»), Симферополе (26 тыс. с «Сент Этьеном»), Харькове (по 42 тыс. с «Хакой» и «Мальме). «Днепру» же пришлось играть в Кривом Роге (на расстоянии в 140 км), чей «Кривбасс» вообще выступал в чемпионате второй лиги. Но таковы были реалии Союза, когда, с одной стороны, из-за наличия сверхсекретного завода «Южмаш» в один город не пускали иностранцев, а с другой — 30-тысячный стадион команды второй лиги другого города отвечал требованиям еврокубка. Это еще что, минское «Динамо» до 1979 года играло в первой лиге, а местный стадион принимал матчи Олимпиады-1980, в частности, наблюдая за звездами Алжира и Испании.

Кстати, количество зрителей на «нейтральных» матчах приведено неспроста, а для понимания — каким должен быть интерес к тому же футболу, чтобы команды не переживали за свое существование.

Любопытно, что в Незалежной нет уже и «Кривбасса» (с родины нынешнего президента Владимира Зеленского), и никопольского «Колоса», и, как мы уже говорили, «Днепра», представлявших одну Днепропетровскую область, зато в высшей лиге сразу две команды из Львова: «Карпаты» и, собственно, ФК «Львов», плюс лидер первой лиги из столицы Западной Украины. Лишний факт для понимания того, какие регионы «рулят» нынешней Украиной.



Даже такая громкая, казалось бы, новость, как возможное снятие с чемпионата уфимского «Салавата Юлаева», не должна шокировать. Фото hcsalavat.ru

Хоккей страшнее коронавируса

Возвращаясь к Словакии, где прекратили существование два футбольных клуба «Жилина» и «Банска-Быстрица», удивительно выглядел тот факт, что ничего не произошло с их хоккейными коллегами из этих городов, как и с братиславским «Слованом», поигравшим в КХЛ.

В целом, не стравливания ради, а справедливости для, стоит отметить, что в России зачастую именно хоккей служит причиной безденежья и летального исхода для коллег из других видов спорта. Поскольку существуют все они за счет одной государственной казны. Образование «Адмирала» существенно подрубило спортивный бюджет Владивостока… ХК «Сочи» был образован в 2014-м, а спустя год прекратил существование ФК «Сочи», не имеющий никакого отношения к нынешней команде Бориса Ротенберга. Губернатор Твери Дмитрий Зеленин как-то обмолвился о желании видеть старейшую команду города в числе сильнейших клубов страны, но она прекратила существование при новом губернаторе области Андрее Шевелеве, отдававшем предпочтение хоккею. Справедливости ради, когда его сменил Игорь Руденя, то год спустя приказал долго жить и хоккейный ТХК. В целом же за 20 лет президентства Владимира Путина, известного своим пристрастием к хоккею, только четыре ХК-долгожителя прекратили существование: из Барнаула, Лениногорска, Новочебоксарска и Щекино Тульской области. При этом российский футбол теряет в среднем по шесть (!) команд за год.

Поэтому даже такая громкая, казалось бы, новость, как возможное снятие с чемпионата уфимского «Салавата Юлаева», не должна шокировать. Хлеба и зрелищ хотелось всегда, но все-таки зрелища требовались после хлеба, а не до, и тем более вместо. Опять же, исторический экскурс подсказывает, что мощнейший Советский Союз максимально раздувал свою высшую лигу до 16 команд, а в тот же сезон 1972 года, во время проведения Суперсерии с Канадой, в «вышке» играло всего девять команд, а в первой лиге — 13. Сейчас в КХЛ 19 российских клубов. Куда столько? А с учетом того, что генспонсор уфимского хоккея «Башнефть» содержала еще женскую «Агидель» и молодежный «Тулпар», а в столице Башкортостана есть еще футбол, волейбол, тут еще и хоккей с мячом возродили, поневоле приходится выбирать: «хлеба» жителям республики или «зрелища» болельщикам? В конце концов, тот же «Салават Юлаев» 10 лет, с 1997 по 2007 год, болтался в середняках, когда у местных болельщиков ничего не было: ни медалей, ни «зеленого дерби».



Смотрим сейчас: «Хумо» пропускает сезон, «Барыс» ужимает бюджет, такой же вариант развития будет в «Европах», где хоккей не является основным видом спорта. Фото hcbarys.kz

«Салават» может вызвать цепную реакцию

Кстати, это касается и отдельных звезд татарстанского хоккея, которые в самоизоляции совсем потеряли связь с реальностью и всерьез думают, что за умение бить деревянной палкой по каучуковому диску можно требовать по 300 тысяч рублей в день. Между тем пропуск сезона «Адмиралом» и «Хумо» означает, что на рынке появятся порядка пятидесяти хоккейных «штрейкбрехеров».

Сразу скажем, эта статья не написана с целью отъема хлеба у футурологов, чтобы предсказать развитие событий спорта в дальнейшем. Пусть этим занимаются прогнозисты, которые зачастую давая один неверный прогноз, тут же накидывают два прогноза следом, чтобы не нести ответственность за косяк. Но один прогноз все-таки необходим: по ощущениям, футбольно-хоккейный пузырь схлопнется в России раньше остальных. В отличие от прошлых лет, когда по итогам кризисов страдали маленькие или бедные команды и виды спорта, коронавирус «накроет» богатых.

В том числе по объективным причинам. Наши футболисты, откровенно говоря, мало кому нужны. Хоккеисты востребованы, но тут спекуляционные варианты были возможны еще благодаря НХЛ, Европе и странам ближнего зарубежья. Смотрим сейчас: «Хумо» пропускает сезон, «Барыс» ужимает бюджет, такой же вариант развития будет в «Европах», где хоккей не является основным видом спорта. Вместимость европейских ледовых дворцов не позволяет зарабатывать на хоккее, а арабские шейхи или баснословные деньги из Китая в хоккей не придут. Поскольку многие команды в Европе представляют из себя ограниченный канадско-американский контингент, то, оставшись без работы, они будут вынуждены возвращаться на родину и, в свою очередь, вытеснять из местных клубов легионеров.

И, скорее всего, именно этот вид спорта, без внятной политики розыгрыша еврокубков, с частыми и уже поднадоевшими и невостребованными чемпионатами мира, с минимальной конкуренцией на международном уровне, ждут наиболее тяжелые времена.

