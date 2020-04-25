Киевскому «Динамо» посоветовали пригласить Бердыева на пост тренера

Руководству киевского «Динамо» предложили обратить внимание на бывшего тренера «Рубина» Курбана Бердыева в качестве кандидата на позицию главного тренера украинской команды. Об этом сообщил российский журналист Алексей Андронов.

«Это системный человек, который пользуется большим уважением со стороны руководителей «Динамо». Бердыев заслужил, но так и не получил возможности поработать с топ-клубом России. И в Киеве вполне способен принести определенную пользу», — сказал Андронов.

На данный момент на посту главного тренера «Динамо» работает украинский специалист Алексей Михайличенко.

Последним местом работы Бердыева является «Рубин», из которого он ушел в июне 2019 года, уступив свою должность молодому Роману Шаронову.

Прошлым летом тренера связывали с командами РПЛ: московскими «Спартаком» и «Динамо», а также клубом «Сочи». Зимой слухи прекратились и появилась информация, что специалист может завершить карьеру тренера.

Напомним, Бердыев дважды возглавлял казанский «Рубин», с которым два раза становился чемпионом России по футболу, выигрывал Кубок и Суперкубок страны.