В Казани мужчина украл с улицы пешеходные ограждения, чтобы сдать их на металлолом

Ночью в Казани сотрудники Управления Росгвардии по РТ остановили «ГАЗель» с крадеными секциями забора.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, мужчина был задержан на Фермерском шоссе. Мужчина не смог предоставить никаких документов на груз.

Выяснилось, что секции забора 32-летний житель Зеленодольска похитил с одной из улиц Казани и планировал сдать их в металлолом. Ущерб от действий злоумышленника составил 28 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».