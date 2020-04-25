«Офисы возбудили компании в Альметьевске»: Минцифры Татарстана выпустило «Нейроновости»

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Минцифры Татарстана запустило новую рубрику «Нейроновости» — в ней заголовки новостей в Татарстане сочиняет нейросеть.

В подборку вошли такие заголовки, как «Бильярдные отметили ажиотажный спрос на автомобили КАМАЗ», «Товарооборот в россии вместо гречки резко подорожал», «Госкомитет по туризму рапортовало об увеличении лососевой это объяснено отсутствие антивещества во вселенной», «Офисы возбудили компании в Альметьевске», «Джей-зи задержали за использование смс за повышение производительности труда» и т.д.

В ведомстве призвали не относиться к данным заголовкам серьезно, так как их «нейросеть еще только учится».