Сошников рассказал о своем отношении к задержке зарплаты в «Салавате Юлаеве»

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников рассказал о своем отношении к ситуации с задержкой зарплаты за март в уфимском клубе.

«Надеюсь, вернут, но пока рано об этом говорить, посмотрим. У меня в принципе бывало такое в Мытищах, правда сейчас другая жизненная ситуация. Но я надеюсь, что чуть-чуть потерпим и все решится», — сказал Сошников в прямом эфире «Спорт-Экспресс».

На днях стало известно, что генеральный спонсор «Салавата Юлаева» нефтяная компания «Башнефть» перестала выделять деньги клубу. Из-за этого в команде не смогли вовремя выплатить хоккеистам зарплату за май. Также распространились слухи о возможном пропуске уфимцев следующего сезона КХЛ из-за финансовых проблем.

Сошников перешел в «Салават Юлаев» летом 2019 года. В нынешнем сезоне нападающий стал одним из лидеров клуба, набрав 48 (27+21) очков по системе «гол+пас». При этом он долгое время лидировал в списке лучших снайперов регулярного первенства КХЛ.

В плей-офф Сошников не сыграл ни одного матча из-за травмы. Без него уфимский клуб в шести матчах одолел омский «Авангард» (4:2).

Напомним, в начале апреля в «Реальном времени» вышло объемное интервью с Сошниковым.