Шевченко: «У «Салавата» все грустно, нет контрактов у руководства и тренера»

Журналист и эксперт по КХЛ Алексей Шевченко прокомментировал положение дел в «Салавате Юлаеве». Там все еще не определились с главным тренером на следующий сезон, у руководства клуба заканчиваются контракты, а игроки все чаще покидают команду.

«Странно, что уфимцы так пассивны. Клуб уже потерял Арзамасцева и Сергеева. Не решено, будет ли предложение Алексею Семенову, с Коледовым только ведутся переговоры. Пять защитников в команде сыграли в прошлом чемпионате более 50 игр и три из них могут уйти. До сих пор в Уфе ничего не комментируют по поводу бюджета на следующий год, а также старательно обходят тему долгов по зарплате. Нет тренера, нет контрактов у руководства. Все как-то совсем грустно», — считает Шевченко.

В нынешнем сезоне «Салават Юлаев» занял шестое место в регулярном первенстве КХЛ. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина уфимцы в шести матчах обыграли омский «Авангард» (4:2). В полуфинале Восточной конференции они должны были встретиться с казанским «Ак Барсом», но КХЛ досрочно завершила розыгрыш плей-офф из-за угрозы распространения коронавируса.

Действующее соглашение с тренерским штабом Николая Цулыгина заканчивается 30 апреля 2020 года. Клуб пока не спешит с предложением нового контракта, рассматривая других кандидатов на эту должность. В частности, в СМИ появлялась информация об интересе к тренеру молодежной сборной России Игорю Ларионову. Однако его контрактные требования оказались в три раза выше, чем у Цулыгина.

На днях стало известно, что генеральный спонсор «Салавата Юлаева» нефтяная компания «Башнефть» перестала выделять деньги клубу. Из-за этого в команде не смогли вовремя выплатить хоккеистам зарплату за май. Также распространились слухи о возможном пропуске уфимцев следующего сезона КХЛ из-за финансовых проблем.

Команду в нынешнее межсезонье уже покинул лидер атаки форвард Линус Умарк, защитники Захар Арзамасцев и Артем Сергеев. Также не продлены контракты с игроками обороны Павлом Коледовым, Михаилом Пашниным, которым интересуется «Металлург». Кроме того, в конце апреля соглашения заканчиваются у нападающего Александра Бурмистрова и Максима Майорова, остается неопределенной судьба Александра Кадейкина, желающего уехать в НХЛ.