Защитником «Салавата Юлаева» Пашниным интересуется «Металлург»
Защитник «Салавата Юлаева» Михаил Пашнин попал в сферу интересов магнитогорского «Металлурга».
По сообщению источника, хоккеистом уфимского клуба также интересуются несколько топовых команд Восточной и Западной конференции.
Действующий контракт Пашнина с «Салаватом Юлаевым» заканчивается 30 апреля 2020 года. Защитник не против остаться в уфимской команде, но руководство клуба намерено вначале определиться с главным тренером на следующий сезон и только после этого начать переговоры.
Напомним, накануне стало известно о финансовых проблемах «Салавата Юлаева» из-за прекращения финансирования со стороны нефтяной компании «Башнефть». Сокращение бюджета команды уже привело к тому, что клуб не смог вовремя выплатить зарплату игрокам за март. Также существует вероятность снятия «Салавата Юлаева» со следующего розыгрыша КХЛ.СпортХоккей Башкортостан
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