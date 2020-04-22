Защитником «Салавата Юлаева» Пашниным интересуется «Металлург»

Защитник «Салавата Юлаева» Михаил Пашнин попал в сферу интересов магнитогорского «Металлурга».

По сообщению источника, хоккеистом уфимского клуба также интересуются несколько топовых команд Восточной и Западной конференции.

Действующий контракт Пашнина с «Салаватом Юлаевым» заканчивается 30 апреля 2020 года. Защитник не против остаться в уфимской команде, но руководство клуба намерено вначале определиться с главным тренером на следующий сезон и только после этого начать переговоры.

Напомним, накануне стало известно о финансовых проблемах «Салавата Юлаева» из-за прекращения финансирования со стороны нефтяной компании «Башнефть». Сокращение бюджета команды уже привело к тому, что клуб не смог вовремя выплатить зарплату игрокам за март. Также существует вероятность снятия «Салавата Юлаева» со следующего розыгрыша КХЛ.