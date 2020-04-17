Ларионов просит у «Салавата Юлаева» зарплату в три раза больше, чем получает Цулыгин

Стали известны финансовые требования Игоря Ларионова, претендующего на пост главного тренера «Салавата Юлаева».

По словам журналиста Алексея Шевченко, специалист хочет получать в уфимском клубе около 30 миллионов рублей. Такие завышенные требования могут стать основной проблемой для приглашения Ларионова на эту должность.

Нынешний тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин по действующему контракту зарабатывает 11 миллионов рублей, что почти в три раза меньше, чем требует его конкурент.

Тренер молодежной сборной России и хоккейный агент Игорь Ларионов вошел в список кандидатов на пост главного тренера «Салавата Юлаева». По сообщению источника, его кандидатуру активно продвигают в среде руководителей клуба и чиновников республики.

Напомним, ранее стало известно о финансовых проблемах в уфимском клубе.